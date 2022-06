Miễn cách ly cho người nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc từ 8/6

Photo : YONHAP News

Từ ngày 8/6, người chưa hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 không cần phải cách ly sau khi nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc.Chính phủ Seoul đã quyết định nới lỏng quy định nhập cảnh như nghĩa vụ cách ly bắt buộc do tình hình phòng dịch trong và ngoài nước đã được kiểm soát ổn định, nhiều nước khác trên thế giới như Đức, Anh, Đan Mạch cũng dần dỡ bỏ nghĩa vụ cách ly sau nhập cảnh bất kể quốc tịch dù đã hoàn tất tiêm chủng hay chưa.Đối với những người nhập cảnh trước ngày 8/6 thì sẽ được dỡ bỏ cách ly từ khi quy định này có hiệu lực nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau nhập cảnh. Người có kết quả dương tính vẫn phải tiếp tục cách ly.Tuy nhiên, do biến thể virus COVID-19 liên tục được xác nhận thời gian gần đây, công thêm rủi ro bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập từ nước ngoài, nên Hàn Quốc vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh để đối phó với nguy cơ lây nhiễm. Trước khi nhập cảnh, hành khách phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia, và phải xét nghiệm PCR tiếp trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh.Cũng từ ngày 8/6, Chính phủ sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế số chuyến và thời gian bay đối với sân bay quốc tế Incheon. Như vậy, số chuyến bay sẽ tăng lên phù hợp với nhu cầu của hành khách. Chính phủ tích cực khuyến khích hãng hàng không và công ty lữ hành sử dụng Hệ thống nhập trước thông tin kiểm dịch (Q-code) trong bối cảnh số lượng du khách nhập cảnh từ nước ngoài đang tăng lên, đồng thời rút ngắn thời gian chờ nhập cảnh bằng cách đơn giản hóa nội dung khai báo.Chính phủ sẽ cải thiện hệ thống quản lý nhập cảnh từ nước ngoài, bình thường hóa đường bay quốc tế, tăng cường nhân lực kiểm dịch tương ứng với lượng du khách từ nước ngoài gia tăng và quản lý triệt kể người nhập cảnh từ quốc tế.Tuy nhiên, nếu virus đáng lo ngại du nhập vào trong nước hoặc làn sóng lây nhiễm COVID-19 tái bùng phát, Chính phủ có phương án sẽ tăng cường quản lý người nhập cảnh.Trong một tin liên quan, Chính phủ đã quyết định đưa ra thị trường tổng cộng 20.000 liều thuốc điều trị kháng thể phòng COVID-19 Evusheld trong tháng sau, sau khi Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong tháng này.Nếu thuốc Evusheld được đưa vào sử dụng, dự kiến sẽ giúp ích cho bệnh nhân ung thư máu mà cơ thể khó hình thành kháng thể thông qua tiêm phòng vắc-xin COVID-19.