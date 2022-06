Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý I/2022 của Hàn Quốc đạt 0,6%

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/6 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý I/2022 tăng 0,6% so với quý trước, mức tăng thấp nhất kể từ sau quý III năm ngoái (0,2%), và thấp hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ công bố trước đó.Điều này được phân tích là bởi ảnh hưởng từ làn sóng lây lan biến thể Omicron, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tình hình chiến sự tại Ukraine.Tỷ lệ tăng trưởng theo quý sau khi giảm 1,3% vào quý I và 3% vào quý II năm 2020 đã tăng 2,3% vào quý III cùng năm, tới nay đã tăng 7 quý liên tiếp. Tuy nhiên, so với quý IV năm ngoái, mức tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc đã thấp đi 0,7%.Xét theo lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân giảm 0,5%, tập trung vào các hàng hóa ít bền như quần áo và hàng hóa lâu bền như đồ nội thất, thiết bị viễn thông. Đầu tư xây dựng giảm 3,9%. Đầu tư thiết bị giảm 3,9% do đầu tư máy móc và trang thiết bị vận tải như ô tô giảm, mức thấp nhất trong vòng ba năm, sau quý I/2019.Trong khi tiêu dùng và đầu tư đều giảm, xuất khẩu vẫn tăng 3,6% chủ yếu nhờ các mặt hàng chíp bán dẫn, chế phẩm hóa học. Nhập khẩu giảm 0,6% chủ yếu do các mặt hàng máy móc, thiết bị.Xét theo ngành, tỷ lệ tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 1,6%, chế tạo giảm 3,3%, điện, gas và nước sinh hoạt giảm 2,7%, xây dựng giảm 1,6%. Ngành dịch vụ giữ nguyên, nhưng riêng lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm tới 4%.