Số ca tử vong do COVID-19 thấp nhất 9 tháng gần đây

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/6, Hàn Quốc ghi nhận 13.358 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gấp 2,2 lần so với số liệu một ngày trước. Số ca nhiễm mới tăng được cho là do kết thúc kỳ nghỉ lễ Ngày thương binh liệt sĩ 6/6, song nhìn chung vẫn tiếp tục xu hướng giảm.Số ca nhiễm bình quân ngày trong một tuần trước đã giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca, sau 131 ngày kể từ khi vượt mốc bình quân 10.000 ca/ngày trong tuần từ 22-28/1.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 3.075 ca, thủ đô Seoul 2.628 ca, thành phố Daegu 992 ca, thành phố Busan 823 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 816 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 746 ca.Thêm 6 ca tử vong do COVID-19, con số thấp nhất trong vòng 9 tháng kể từ ngày 3/10/2021. Tỷ lệ tử vong là 0,13%. Trong đó, có 3 ca tử vong ngoài 80 tuổi, 20 ca ở nhóm 70 tuổi và 1 ca ở nhóm 60 tuổi.Số ca bệnh nguy kịch là 114 ca, 12 ngày liên tiếp trên ngưỡng 100 ca.