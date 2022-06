Việt Nam cách chức và khai trừ đảng ba quan chức trong vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress ngày 7/5 đưa tin đảng Cộng sản Việt Nam đã cách chức Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, tiến hành điều tra hai đối tượng này do liên quan đến vụ thổi giá bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty công nghệ Việt Á.Ủy ban trung ương đảng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan như công an tiến hành xử phạt hành chính đối với hai đối tượng trên.Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam Phạm Công Tạc ngày 3/6 vừa qua cũng đã bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức vào ngày 6/6 vì sai phạm liên quan vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cho biết ba đối tượng trên là nhân sự cấp cao của đảng nhưng đã gây ra tổn thất về tài chính cho Nhà nước, làm bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến danh dự của đảng.Trước đó, các công ty bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam trong đó có công ty công nghệ Việt Á thời gian qua đã gây tranh cãi về lợi nhuận khủng. Từ đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra trung ương và Bộ Công an đã tiến hành điều tra về toàn bộ quá trình phê duyệt để bán bộ kit xét nghiệm ra thị trường.Công an cũng đang tiến hành bắt giữ và điều tra nhiều lãnh đạo quân đội, công chức thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Việt Nam (CDC) có nghi ngờ liên quan đến vụ án.Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Tổng giám đốc công ty công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Công ty Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỷ đồng từ vụ việc.