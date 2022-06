Hàn Quốc và Mỹ nhất trí mở rộng hợp tác bồi dưỡng nhân lực lĩnh vực công nghiệp chiến lược

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 7/6 đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, hiện đang trong chuyến thăm Seoul.Tại cuộc họp, Thủ tướng Han hy vọng hợp tác song phương Hàn-Mỹ mở rộng hơn nữa như bồi dưỡng ngành công nghiệp chiến lược của Hàn Quốc bao gồm chíp bán dẫn, thông qua sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng.Tiếp đó, Thủ tướng mong rằng Seoul và Washington, hai nước cùng đang chia sẻ các giá trị chung như tự do, dân chủ và nhân quyền, có thể phát triển hơn nữa mối quan hệ đồng minh trên nền tảng tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt.Đáp lại, bà Sherman bày tỏ cảm ơn vì Seoul quyết định tham gia IPEF, đồng thời hy vọng hai nước sẽ mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng toàn cầu như chíp bán dẫn.Văn phòng Thủ tướng cho biết Thủ tướng Han và Thứ trưởng Sherman đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi công nghệ ở lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như công nghệ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 và 6 (5G, 6G), trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng cũng như và đào tạo nhân lực chuyên môn như nhân lực nữ giới.