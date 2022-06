Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận tăng cường hợp tác ba bên

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật đã nhóm họp tại Seoul vào ngày 8/6, trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Hàn Quốc đang dâng cao sau một loạt vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và lo ngại nước này sắp thử hạt nhân lần thứ 7.Cuộc họp được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul, giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong, người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo.Quan chức ba bên được cho là đã thảo luận về thứ tự ưu tiên trong đối phó với vấn đề hạt nhân miền Bắc, phương tiện đối phó chung, như lệnh cấm vận bổ sung tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhằm đề phòng trước việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân.Trước đó, Seoul, Tokyo và Washington đã ra tuyên bố chung Ngoại trưởng, lên án các vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao ba nước còn được cho là thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong các vấn đề nổi cộm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết cuộc họp cùng ngày là cơ hội để ba nước củng cố quyết tâm phối hợp chặt chẽ trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, và thảo luận sâu về phương án tăng cường đối phó chung và hợp tác trong các vấn đề toàn cầu.Đây là cuộc họp đầu tiên của Thứ trưởng Ngoại giao ba nước sau cuộc họp trước đó vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, ba bên đã không tổ chức họp báo chung sau cuộc họp, do tình hình quan hệ Hàn-Nhật xấu đi. Do vậy, có ý kiến chỉ ra rằng việc cải thiện quan hệ Hàn-Nhật là điều thiết yếu để mở rộng hợp tác ba bên.Trong cuộc họp Thứ trưởng ngoại giao Hàn-Mỹ diễn ra vào ngày 7/6, bà Sherman cũng nhấn mạnh về hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Mặt khác, Thứ trưởng Mori được cho là đã thăm Hàn Quốc từ ngày 7/6, là quan chức cấp cao nhất thuộc Bộ Ngoại giao Nhật đến Hàn Quốc tròng vòng 4 năm 7 tháng. Trước cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật, ông Mori đã gặp gỡ Ngoại trưởng Park Jin.