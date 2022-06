Hơn 70% doanh nghiệp lớn vẫn cho nhân viên làm việc tại nhà

Photo : KBS News

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) ngày 8/6 công bố kết quả khảo sát về tình hình làm việc tại nhà sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, tiến hành với 100 doanh nghiệp lớn trong nước. Kết quả là có 72,7% doanh nghiệp trả lời vẫn đang cho nhân viên làm việc tại nhà, giảm 18,8% so với kết quả khảo sát năm ngoái (91,5%).KEF phỏng đoán một số doanh nghiệp đã dừng cho nhân viên làm việc tại nhà sau khi Chính phủ nới lỏng chính sách phòng dịch, như xóa bỏ lệnh giãn cách xã hội.Trong số các doanh nghiệp vẫn đang duy trì cho nhân viên làm việc tại nhà, 43,8% chọn lý do là nhằm "từng bước khôi phục đời sống thường nhật", giảm nhẹ cú sốc nếu chuyển sang làm việc trực tiếp trở lại. 20,8% chọn lý do là "phản ánh mong muốn làm việc tại nhà của nhân viên", 16,7% chọn lý do "chính sách khuyến khích làm việc tại nhà của Chính phủ nhằm phòng ngừa tái bùng phát COVID-19".Về cách thức thực hiện, 33,3% doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà theo hình thức "lựa chọn nhân lực cần thiết và theo đơn đăng ký", 27,1% là "luân phiên làm việc tại nhà", 25% là "các bộ phận tự tổ chức làm việc tại nhà".39,6% doanh nghiệp trả lời đã giảm số ngày làm việc tại nhà sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, 37,5% trả lời vẫn giữ nguyên như trước, 20,8% trả lời để các bộ phận tự quyết định.Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc nhận định hiện tại đang là "thời kỳ chuyển tiếp", trong đó các doanh nghiệp chuyển từ làm việc tại nhà sang làm việc trực tiếp tại văn phòng. Tuy nhiên, do phương thức làm việc thay đổi, cũng có những doanh nghiệp không khôi phục hoàn toàn cơ chế làm việc truyền thống đó là làm việc vào một khung giờ và địa điểm cố định.