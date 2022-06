Hong Kong ba năm liên tiếp là thành phố đắt đỏ nhất với người nước ngoài, Seoul đứng thứ 10

Photo : YONHAP News

Công ty ECA International, một đơn vị tư vấn về quản lý nhân lực quốc tế có trụ sở tại New York (Mỹ), ngày 7/6 công bố danh sách các thành phố đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài.Trong đó, Hong Kong dẫn đầu danh sách, tiếp theo là New York, Geneva (Thụy Sĩ), London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), Tel Aviv (Israel), Zurich (Thụy Sĩ), Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc). Năm nay, thủ đô Seoul xếp thứ 10, giảm hai bậc so với môt năm trước.ECA International tính toán chi phí sinh hoạt của người nước ngoài dựa theo chi phí thuê nhà, chi phí giao thông, tiền điện, gas, nước, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, quần áo, dịch vụ, dịch vụ ăn uống, giải trí, rượu và thuốc lá.Trong vòng một năm qua, đồng đô-la Hong Kong tăng giá trị mạnh so với các đồng tiền khác, nên đô thị này ba năm liên tiếp đứng thứ nhất về chi phí sinh hoạt của người nước ngoài. Ngược lại, các thành phố của Nhật Bản như Tokyo, Yokohoma lại giảm thứ hạng so với năm trước do đồng yen giảm giá trị.Ngoài Thượng Hải và Quảng Châu, thành phố Thâm Quyến và Bắc Kinh của Trung Quốc cũng nằm trong Top 20 thành phố đắt đỏ, lần lượt xếp thứ 12 và 14.ECA International cho biết không như các thành phố khác, Hong Kong duy trì giãn cách xã hội và hạn chế du lịch nghiêm ngặt phòng ngừa COVID-19, nên dẫn tới tình trạng rò rỉ nhân lực, chủ yếu là người phương Tây. Nhiều người nước ngoài như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia lựa chọn quay trở về quê hương hoặc chuyển tới sinh sống tại nơi khác, như Singapore, Dubai.Trong khảo sát năm nay, ECA International so sánh chi phí sinh hoạt của người nước ngoài sống tại 207 thành phố của 120 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ có chi phí sinh hoạt dành cho người nước ngoài phải chăng nhất thế giới, xếp cuối danh sách.