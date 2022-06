Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, đối phó với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman, người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo đã nhóm họp tại Seoul vào sáng ngày 8/6.Thứ trưởng Cho cho biết ba nước đã đồng tình về tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ Hàn-Mỹ-Nhật, trong bối cảnh uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên đang ngày một dâng cao, và lo ngại miền Bắc khiêu khích thêm, như thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7; nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ba bên.Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, ba nước lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp liên tiếp của Bình Nhưỡng. Thứ trưởng Sherman tái khẳng định cam kết phòng thủ vững chắc của Mỹ cho Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó bao gồm việc răn đe mở rộng.Bà Sherman nhấn mạnh mục tiêu chung của ba nước là phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc, tái khẳng định Washington không có ý đồ thù dịch với Bình Nhưỡng, sẵn sàng đối thoại vô điều kiện.Về phần mình, Thứ trưởng Mori cho biết ba nước nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên quan điểm đối phó ngoại giao tại Liên hợp quốc, tăng cường năng lực răn đe nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên.Một điểm đáng chú ý là trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" thì Mỹ sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc".Ngoài ra, ba nước cũng đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác đa dạng, không chỉ dừng lại ở vấn đề Bắc Triều Tiên.Thứ trưởng Cho đã trình bày về nỗ lực của Chính phủ mới Hàn Quốc trong việc mở rộng hợp tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua việc tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) và QUAD, cơ chế hợp tác an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia. Thứ trưởng Mỹ và Nhật Bản ủng hộ và hoan nghênh nỗ lực này.Bên cạnh đó, Thứ trưởng ba nước đã thảo luận về các vấn đề như chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tình hình Myanmar, biến đổi khí hậu và dịch bệnh truyền nhiễm, an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng, hợp tác năng lượng, năng lượng nguyên tử, vấn đề nhân quyền, phụ nữ.Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức lần đầu vào năm 2015, tới nay là lần thứ 10. Hội nghị trước đó được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái. Do hội nghị được tổ chức luân phiên giữa ba nước, nên lần họp tới dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.