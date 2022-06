OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2022 xuống 2,7%

Photo : KBS News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 8/6 đã điều chỉnh dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,7%, giảm 0,3% so với mức dự báo đưa ra trước đó. Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 cũng được hạ xuống còn 2,5%.Nguyên nhân được phân tích là do triển vọng tăng trưởng kinh tế đang vấp phải áp lực lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, bất chấp đầu tư doanh nghiệp đang phục hồi, tiêu dùng khôi phục nhờ các biện pháp phòng dịch được dỡ bỏ và hiệu quả từ ngân sách bổ sung.Không chỉ tốc độ tăng trưởng Hàn Quốc bị chững lại do giá cả leo thang, OECD cũng hạ 1,5% chỉ số tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay so với dự báo dưa ra ban đầu.Điều đáng lo ngại là đà tăng trưởng của hai thị trường xuất khẩu chính của Hàn Quốc là Trung Quốc và Mỹ cũng bị chững lại do chính sách phong tỏa thành phố ngăn chặn dịch COVID-19 và biện pháp thắt chặt tiền tệ. Nói cách khác, lĩnh vực trụ cột cho nền kinh tế Hàn Quốc là xuất khẩu có thể bị thu hẹp trước những tác động này.Thêm vào đó, lo ngại về hiện tượng lạm phát kèm suy thoái (Stagflation) cũng đang ngày một dâng cao.Theo dự đoán của OECD, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong năm nay là 4,8%, tăng 2,7% so với số liệu đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức dự báo mà Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra.Các chuyên gia cho rằng các yếu tố khiến tình hình kinh tế Hàn Quốc trì trệ như Mỹ tiến hành chính sách thắt chặt tiền tệ, tình hình chiến sự Nga-Ukraine kéo dài, hiện vẫn chưa được cải thiện đáng kể.Mặt khác, Ngân hàng thế giới (WB) cũng đã hạ chỉ số dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 2,9%, cảnh báo về rủi ro lạm phát kèm suy thoái khi mà giá cả vẫn tiếp tục leo thang trong khi tình hình kinh tế trì trệ.