Công bố kết luận về quy định cách ly với ca mắc COVID-19 vào tuần sau

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 9/6, Hàn Quốc ghi nhận 12.161 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 1.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng tăng hơn 2.200 ca so với một tuần trước. Số ca nguy kịch là 106 ca, 13 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 100 ca. Thêm 18 ca tử vong do COVID-19.Mặc dù vẫn còn biến động lúc tăng lúc giảm, nhưng xét một cách tổng thể, số ca mắc mới vẫn đang duy trì xu hướng giảm. Hệ số lây nhiễm, một chỉ số giúp nhận định về xu hướng lây lan trong thời gian tới, tính đến ngày 7/6 là 0,74, 10 tuần liên tiếp dưới mức 1.Cơ quan phòng dịch nhận định các chỉ số phòng dịch chính vẫn đang ở mức ổn định sau khi Chính phủ dỡ bỏ giãn cách xã hội. Từ tuần trước, Chính phủ đã lập nhóm chuyên trách thảo luận về việc có duy trì quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 hay không, xem xét về tiêu chuẩn và thời điểm dỡ bỏ cách ly.Các chuyên gia đang phân tích liệu việc dỡ bỏ cách ly với ca mắc COVID-19 sẽ ảnh hưởng thế nào tới xu hướng lây lan của dịch bệnh và nếu giữ nguyên quy định cách ly hiện hành thì có gây ra gánh nặng về mặt tài chính hay không. Nhiều phương án đang được đưa ra xem xét như rút ngắn thời hạn cách ly, hay chỉ cách ly với ca mắc thuộc nhóm rủi ro cao.Cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ công bố kết luận vào thứ Sáu tuần sau (17/6). Nếu có điều chỉnh thì quy định mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 20/6.