Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phái đoàn Hàn Quốc do Trợ lý Ngoại trưởng Yeo Seung-bae đứng đầu đã tham dự Hội nghị quan chức cao cấp các nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), được tổ chức trực tuyến trong vòng 4 tiếng từ 8 giờ tối ngày 8/6.Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, phương hướng xúc tiến hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng khu vực.Ông Yeo đã trình bày về tầm nhìn của Chính phủ mới Hàn Quốc là đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh tự do, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực có tầm quan trọng ngày một lớn về địa chính trị, địa kinh tế.Trợ lý Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Mặt khác, Hội nghị cũng đã thảo luận về vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên. Trợ lý Ngoại trưởng Yeo nhấn mạnh hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ông Yeo kêu gọi các nước tham gia EAS cùng lên tiếng một cách đoàn kết và cứng rắn với các động thái khiêu khích của miền Bắc.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để dẫn dắt thảo luận và đạt được thành quả vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị Ngoại trưởng EAS dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm nay.EAS được tổ chức lần đầu vào năm 2005, với sự tham gia của 10 nước ASEAN và các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Mỹ, Nga.