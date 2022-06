KDI phân tích nguyên nhân khiến đà phục hồi kinh tế Hàn Quốc suy yếu

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Xu hướng kinh tế tháng 6” công bố ngày 9/6, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định mặc dù ngành dịch vụ đã cho thấy đà phục hồi tập trung vào lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp nhờ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ, song ngành chế tạo lại đang chững lại, đà phục hồi kinh tế suy yếu.KDI giải thích nguyên nhân nền kinh tế đi xuống là do đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu, ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa phòng dịch của Trung Quốc khiến xuất khẩu đình trệ; sức mua hộ gia đình và doanh nghiệp giảm do giá cả leo thang, giá nguyên vật liệu tăng cao, lãi suất trong và ngoài nước tăng.Cụ thể, sản xuất ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, nghệ thuật, thể thao, giải trí tăng mạnh. Trong đó, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tháng 4 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.Ngược lại, trong tháng 4, sản xuất ngành chế tạo đã giảm so với tháng 3 ở hầu hết các ngành chủ lực. Tỷ lệ vận hành bình quân giảm từ 78,3% xuống còn 77%, tỷ lệ hàng tồn kho tăng từ 114,4% lên 117,2%. Đầu tư thiết bị giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư thiết bị vận chuyển và các thiết bị vận chuyển khác giảm lần lượt 8% và 16,3%.Trong tháng 5, tăng trưởng xuất khẩu chững lại do điều kiện bên ngoài xấu đi, chủ yếu là do Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố để phòng dịch. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 4 tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021, song sang tháng 5 chỉ tăng 10,7%.KDI phân tích nguyên nhân là do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng trầm trọng khiến xuất khẩu bị hạn chế, kéo theo giá nguyên vật liệu leo thang. Những yếu tố bất ổn này dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.Đặc biệt, giá dầu thế giới được dự đoán có khả năng cao sẽ vượt ngưỡng 100 USD/thùng cho đến cuối năm 2022 do chiến sự Nga-Ukraine kéo dài.Mặt khác, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc nhận định trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn do những rủi ro về chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, lãi suất thị trường và tỷ giá hối đoái đã tăng trước lo ngại về việc các nước lớn có khả năng tăng lãi suất cơ bản.Tỷ giá hối đoái đồng won/USD cũng cho thấy nhiều biến động, khi giảm từ 1.255,9 won/USD vào cuối tháng 4 xuống còn 1.237,2 won/USD cuối tháng 5, rồi tăng trở lại 1.257,7 won/USD tính tính đến ngày 7/6.