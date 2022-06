Photo : KBS News

Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 8/6 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song chỉ trích yêu câu đối thoại vô điều kiện mà Mỹ đưa ra là “chiến thuật tung hỏa mù”. Việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo là hành động tự vệ nhằm đối phó với kế hoạch nguy hiểm của Washington như răn đe mở rộng bao gồm vũ khí hạt nhân.Đại sứ Kim cho biết Mỹ chủ trương can thiệp ngoại giao và đối thoại vô điều kiện chỉ là nhằm “ngụy trang” cho chính sách đối địch của nước này. Ông Kim khẳng định việc phóng tên lửa đạn đạo thuộc về quyền tự vệ của nước này do Mỹ đối ứng bằng chính sách phổ biến tên lửa và hạt nhân.Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cảnh báo Washington sẽ ứng phó mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng thực hiện thêm vụ thử hạt nhân. Ông Sullivan cũng cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao khả năng miền Bắc thử nghiệm hạt nhân.Việc Liên hợp quốc đưa ra thảo luận các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên tại cuộc họp Đại hội đồng lần này là bởi Hội đồng bảo an gần đây đã không thể thông qua nghị quyết trừng phạt miền Bắc bổ sung do hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa của miền Bắc cũng như việc dự thảo nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng không được thông qua tại Hội đồng bảo an. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun cho biết Seoul cùng cộng đồng quốc tế lên án hành động phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng là hành vi vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an, uy hiếp hòa bình, an ninh của bán đảo Hàn Quốc, khu vực và trên thế giới.Ông Cho hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay các hành động khiêu khích, tuân thủ tất cả nghị quyết của Hội đồng bảo an, quay trở lại bàn đàm phán, đáp ứng các yêu cầu về hòa bình và đối thoại trên bán đảo Hàn Quốc thông qua việc phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID).Hàn Quốc luôn mở cánh cửa đối thoại với miền Bắc và tiếp tục dang rộng cánh tay hỗ trợ vô điều kiện giúp nước này khắc phục dịch COVID-19.Trong bối cảnh này, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc lại tiết lộ đã gửi thông điệp với Bình Nhưỡng về việc mong muốn đối thoại cấp cao, bao gồm cả những đề xuất cụ thể, làm dấy lên mối quan tâm rằng liệu tình hình bán đảo Hàn Quốc có sự thay đổi trong thời gian tới hay không.