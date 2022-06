Seoul hỗ trợ 1,2 triệu USD cho công tác vận hành nhà máy điện nguyên tử Ukraine

Photo : YONHAP News

Tại kỳ họp Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được tổ chức định kỳ tại thủ đô Viên (Áo) từ ngày 6/6, 4 cơ quan liên quan đến nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử đã công bố kế hoạch hỗ trợ 1,2 triệu USD cho Ukraine thông qua IAEA để vận hành an toàn nhà máy điện nguyên tử tại Ukraine.Khoản tiền viện trợ của Hàn Quốc dự kiến sẽ được dùng để điều động nhân sự IAEA, mua thiết bị, vật tư cần thiết cho việc đảm bảo an toàn trong bên trong nhà máy, quản lý chất thải phóng xạ và vận hành an toàn các nhà máy điện nguyên tử ở Ukraine.Mặt khác, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin chiều ngày 8/5 đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Senik tại Seoul, bày tỏ lấy làm tiếc khi chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài hơn 100 ngày, con số thiệt hại về người vẫn tiếp tục gia tăng, đồng thời hy vọng người dân Ukraine có thể khôi phục lại đời sống thường nhật như trước chiến tranh.Đáp lại, Thứ trưởng Senik bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Hàn Quốc cho người dân nước này và kêu gọi Seoul tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ.