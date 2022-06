Cán cân vãng lai Hàn Quốc lần đầu thâm hụt sau 24 tháng

Photo : YONHAP News

Theo thống kê sơ bộ về cán cân thanh toán quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 10/6, cán cân vãng lai tháng 4 của Hàn Quốc thâm hụt 80 triệu USD, phá vỡ đà thặng dư sau 24 tháng kể từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 3 năm nay.Trong đó, thặng dư cán cân hàng hóa tháng 4 đạt 2,95 tỷ USD, ít hơn 2 tỷ USD so với một năm trước. Nguyên nhân là do kim ngạch xuất khẩu đạt 58,93 tỷ USD, tăng 11,2% nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ tăng mạnh, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 55,98 tỷ USD, tăng 16,5%, mức tăng lớn hơn so với kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu tháng trước tăng mạnh 37,8% so với một năm trước, gồm nhập khẩu than đá tăng 148,2%, khí đốt 107,3%, dầu thô 78,4%, chế phẩm dầu mỏ 36%.Cán cân dịch vụ tháng 4 thặng dư 570 triệu USD, đảo chiều từ thâm hụt sang thặng dư khi so với tháng 4 năm ngoái. Cán cân du lịch thâm hụt 590 triệu USD, tương tự năm 2021.Thặng dư cán cân thu nhập sơ cấp, thể hiện chênh lệch giữa số tiền của người Hàn Quốc kiếm được tại nước ngoài và số tiền người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc, thâm hụt 3,25 tỷ USD. Nguyên nhân là do thu thập từ cổ tức thâm hụt tới 3,82 tỷ USD bởi các doanh nghiệp quyết toán thuế vào cuối năm ngoái chi trả cổ tức cho người nước ngoài tập trung vào tháng 4 năm nay. So với cùng kỳ năm trước, thâm hụt thu nhập sơ cấp và thu nhập từ cổ tức giảm lần lượt là 670 triệu USD và 1,34 tỷ USD.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 1,7 tỷ USD trong tháng 4. Đầu tư của người Hàn Quốc ra nước ngoài và đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng lần lượt 5,7 tỷ USD và 80 triệu USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc ra nước ngoài tăng 7,2 tỷ USD, đầu tư chứng khoán của người nước ngoài vào thị trường trong nước giảm 1,69 tỷ USD.Cán cân vãng lai của Hàn Quốc 4 tháng đầu năm thặng dư 15,31 tỷ USD.Mặt khác, Ngân hàng trung ương dự báo cán cân vãng lai tháng 5 sẽ thặng dư trở lại. BOK tháng trước đã công bố triển vọng kinh tế Hàn Quốc 2022 sửa đổi, dự báo cán cân vãng lai nửa đầu năm nay sẽ thặng dư 21 tỷ USD.Việc cán cân vãng lai thâm hụt sau 24 tháng làm dấy lên lo ngại có khả năng xảy ra hiện tượng “thâm hụt kép”, tức cả cán cân vãng lai và cán cân tài chính đều ghi nhận thâm hụt trong nửa đầu năm nay.