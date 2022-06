Khai mạc Hội nghị cấp cao an ninh châu Á tại Singapore

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 10-12/6 tại Singapore.Hội nghị do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh chủ trì, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng các nước như Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng tham dự và sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị.Tại cuộc họp lần này, quan chức quốc phòng các nước dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề đa dạng như tình hình an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Trung Quốc, Canada, New Zealand và Singapore.Tại cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand chiều 10/6, ông Lee Jong-sup nhấn mạnh Canada là đối tác chiến được và đồng minh truyền thống của Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1963. Bộ trưởng Lee cảm ơn Canada vì những đóng góp cho hòa bình và phát triển của Hàn Quốc.Đáp lại, bà Anand cho biết Canada đã, đang và sẽ đóng góp cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc bằng cách thực thi nghiêm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc. Đồng thời, Canada hy vọng sẽ tiếp tục can dự tích cực hơn vào các vấn đề trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và sẽ công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước này vào khoảng mùa thu năm nay. Bộ trưởng Lee cũng tiết lộ Seoul đang xây dựng chiến lược cho khu vực này.Bộ trưởng hai nước cũng bày tỏ hy vọng Hàn Quốc và Canada sẽ hợp tác nhằm ổn định tình hình ở Ukraine thông qua các sự kiện như hội nghị song phương và đa phương.Cũng trong chiều ngày 10/6, Bộ trưởng Lee đã có hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau hơn hai năm. Sau cuộc họp, ông Lee từ chối trả lời câu hỏi của báo giới về phản ứng của Trung Quốc liên quan tới tình hình báo đảo Hàn Quốc, chỉ đánh giá cuộc họp lần này là cơ hội tốt và hữu ích để hai bên có thể hiểu nhau hơn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng trả lời báo giới rằng sẽ trình bày về kết quả hội đàm sau vài ngày tới.Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho biết sẽ đề nghị Bắc Kinh đóng "vai trò xây dựng" liên quan tới các động thái khiêu khích liên tiếp của miền Bắc thời gian gần đây.Mặt khác, ngày 11/6 sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật. Các bên dự kiến sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, như động thái khiêu khích tên lửa và hạt nhân của miền Bắc.