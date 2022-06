Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển da robot cảm nhận xúc giác như người

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ngày 9/6 công bố nhóm nghiên cứu do giáo sư Kim Jung khoa Công nghệ máy móc đã phát triển được da robot có thể cảm nhận được tác động xúc giác bên ngoài đa dạng và có khả năng phục hồi lại chức năng dù bị dao cứa.Da robot mà nhóm nghiên cứu phát triển được mô phỏng theo đặc tính và cấu tạo của da và thụ thể xúc giác của con người, có thể cảm nhận được áp lực và rung động ở khu vực bề mặt chỉ với một số ít yếu tố đo lường.Tín hiệu xúc giác đo lường được sẽ được xử lý bằng mạng thần kinh trí tuệ nhân tạo, có thể phân loại thành tác động xúc giác như ấn, vỗ nhẹ, xoa.Lớp da robot được làm bằng vật liệu mềm như silicon, hydrogel, có thể hấp thụ tác động bên ngoài, dễ dàng phục hồi lại cấu trúc và tính năng dù bị vật thể sắc nhọn như dao cứa sâu.Nhóm nghiên cứu cho biết lớp da robot này không chỉ có xúc giác tinh tế trên một bề mặt rộng, mà còn có thể truyền cảm nhận và có đặc tính tương tự như da của người, nên có thể sử dụng vào các lĩnh vực cần tới sự tương tác, tiếp xúc đa dạng với con người như robot giống con người hoặc robot phục vụ trong nhà hàng. Ngoài ra, da robot có thể áp dụng vào làm tay giả hay chân giả với vẻ ngoài và khả năng xúc giác như da thật.Giáo sư Kim Jung cho biết da robot hiện nay phần lớn làm bằng vật liệu cứng, chỉ tiếp xúc vật lý với con người giới hạn ở một số bộ phận đặc biệt như màn hình cảm ứng. Do đó, kết quả nghiên cứu lần này mang ý nghĩa to lớn, khi các nhà nghiên cứu đã phát triển được một công nghệ có thể so sánh với tính năng xúc giác và cảm nhận của da thật.Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tạp chí học thuật quốc tế "Science Robotics".