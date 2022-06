Công đoàn vận tải hàng hóa đàm phán lần hai với Chính phủ

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 10/6 đã tiến hành đàm phán lần hai với Công đoàn lao động vận tải hàng hóa, trong bối cảnh công đoàn này đã tổng đình công sang ngày thứ 4.Được biết, tại lần đàm phán này, phía công đoàn một lần nữa hối thúc Chính phủ cam kết tiếp tục thực hiện chế độ đảm bảo giá cước vận tải. Chế độ này quy định mức cước tối thiểu để đảm bảo cước vận chuyển hàng hóa theo tiêu chuẩn nhất định, tránh tình trạng chở quá tải và lái xe chạy quá tốc độ. Thời hạn áp dụng chế độ đảm bảo giá cước là ba năm, chỉ áp dụng với container và xe chở xi măng, kéo dài đến cuối năm 2022.Do cuộc đình công đã kéo dài sang ngày thứ 4, tình hình vận tải hàng hóa đang gặp nhiều trở ngại. Phần lớn các công ty bê tông tươi ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô đã phải dừng hoạt động do gián đoạn nguồn cung xi măng. Hiệp hội xi măng Hàn Quốc cho biết đã bị thiệt hại về doanh thu hơn 45 tỷ won (35,5 triệu USD) do cuộc đình công. Các công trường xây dựng đang bị ảnh hưởng, một số đơn vị xây dựng phải chuyển sang thi công trước các công đoạn khác vì thiếu bê tông.Nhà máy sản xuất của hãng ô tô Hyundai ở thành phố Ulsan cũng gặp gián đoạn sản xuất do Công đoàn lao động vận tải hàng hóa từ chối vận chuyển phụ tùng cho hãng này. 16 trạm sạc hydro trên toàn quốc đang phải dừng hoạt động do không có xe chở hydro. 4 xe buýt chạy bằng hydro ở Seoul đang phải "nằm im".Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 10/6 nhấn mạnh giới lao động và doanh nghiệp phải tự giải quyết mâu thuẫn. Theo ông Yoon, Chính phủ phải giữ đúng luật pháp, nguyên tắc và tính trung lập thì giới doanh nghiệp và người lao động mới có thể tự giải quyết được mâu thuẫn.Trong khi đó, chính giới lại đang đổ lỗi trách nhiệm lẫn nhau. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng vụ đình công này là do đảng Dân chủ đồng hành không xử lý "gọn gàng" vấn đề trong nhiệm kỳ Chính phủ trước. Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc Bộ trưởng Địa chính và giao thông và Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động không tham gia buổi tọa đàm với Công đoàn lao động vận tải hàng hóa ngày 9/6 vừa qua, cho rằng sự đối phó của Chính phủ đương nhiệm là hết sức lố bịch và đáng tiếc.