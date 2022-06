“Seoul sẽ tăng cường mở rộng hợp tác an ninh với ASEAN và châu Âu”

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 12/6 đã có bài phát biểu với tiêu đề “phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương” trong ngày họp cuối cùng của Hội nghị cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, diễn ra tại Singapore.Ông Lee cho biết trong tương lai, không chỉ lĩnh vực ngoại giao, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò cần thiết với tư cách là “quốc gia trọng tâm toàn cầu”, vượt qua mối quan hệ ngoại giao trọng tâm ở bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, mở rộng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và châu Âu.Bộ trưởng Lee nhận định hợp tác an ninh với ASEAN là chương trình nghị sự quan trọng của Chính phủ Hàn Quốc. Seoul sẽ tiếp tục đóng góp thực chất thông qua việc tham gia vào cơ chế thảo luận đa phương như Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng.Tiếp đó, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm đối phó chung với mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tăng cường năng lực an ninh hàng hải.Ông Lee cho biết sẽ mở rộng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực an ninh truyền thống như an ninh hàng hải mà cả lĩnh vực an ninh phi truyền thống như an ninh mạng với các quốc gia ngoài khu vực bao gồm cả châu Âu; tăng cường hợp tác cơ chế thảo luận an ninh đa dạng đang hoạt động trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, như cơ chế hợp tác an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ (QUAD).Bộ trưởng Lee nhấn mạnh đặc thù địa chính trị của bán đảo Hàn Quốc có quan hệ mật thiết với sự ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời cho rằng vũ khí hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên là nhân tố chính gây ra bất ổn trong khu vực. Các động thái khiêu khích tên lửa của Bình Nhưỡng đang ngày càng gia tăng về cả chất và lượng. Miền Bắc đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Chính phủ Seoul sẽ duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng đối với Bình Nhưỡng, xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Nếu Bắc Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa thực chất, Hàn Quốc sẽ xúc tiến kế hoạch táo bạo, tạo ra bước ngoặt trong việc cải thiện kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân miền Bắc.Để kế hoạch trở thành hiện thực, Seoul sẽ tăng cường năng lực thực hiện răn đe mở rộng của Mỹ và nâng cao khả năng đối phó của quân đội Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ đối thoại nghiêm túc với Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác an ninh song phương cũng như ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.