Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường tập trận quân sự ứng phó với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 11/6 đã tổ chức hội đàm ba bên, bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La đang diễn ra tại Singapore.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cùng hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là ông Lloyd Austin và Kishi Nobuo đã thảo luận về vấn đề tăng cường an ninh ba nước, tình hình Bắc Triều Tiên và phương án đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Đây là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật lần đầu tiên sau hai năm 7 tháng, với nghị sự chính là đối phó chung với mối đe dọa hạt nhân của miền Bắc.Tại hội nghị, ba bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, tổ chức định kỳ các cuộc tập trận cảnh báo tên lửa, tập trận thăm dò và theo dõi tên lửa đạn đạo, đồng thời đưa ra đối sách cụ thể cho hành động khiêu khích tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Quan chức ba nước cũng nhất trí tìm kiếm biện pháp bổ sung, để ngỏ khả năng mở rộng phạm vi gây áp lực quân sự tương ứng với động thái của miền Bắc.Tiếp đó, ba bên bày tỏ phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi tình trạng hiện nay và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, nhấn mạnh hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.Khả năng nối lại các cuộc tập trận chung ba bên như chống tàu ngầm, chống khủng bố và tìm kiếm cứu nạn, vốn bị tạm dừng từ năm 2018 do quan hệ Hàn-Nhật xấu đi cũng được đưa ra thảo luận.Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vẫn còn quá sớm để tiến hành các cuộc tập trận chung với Nhật Bản, cũng như triển khai diễn tập cơ động thực tế quy mô lớn.Chính sách kiềm chế Trung Quốc của Mỹ cũng được cho là nội dung nghị sự trong cuộc hội đàm ba bên lần này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng ba nước đồng thuận về tầm quan trọng của hợp tác vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.