Giá gas tại Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc và Tổng công ty khí gas (KOGAS) cho biết từ tháng 7, đơn giá quyết toán phí nguyên liệu tiền gas sinh hoạt được điều chỉnh tăng lên thành 1,9 won/MJ (mega jun), cao hơn 0,67 won so với hiện tại. Điều chỉnh này là do đơn giá nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng, khiến phí nguyên liệu tăng vọt.Giá gas đô thị tại Hàn Quốc được bao gồm "phí nguyên liệu" - tức đơn giá nhập khẩu LNG, nguyên liệu phát điện và "phí cung cấp" - gồm chi phí cung cấp và đầu tư của các đơn vị phân phối. Trong đó, "phí nguyên liệu" được bao gồm phí nguyên liệu tiêu chuẩn và đơn giá quyết toán.Đơn giá quyết toán từng được nâng từ 0 won lên 1,23 won vào tháng 5, dự kiến nâng tiếp từ 1,9 won lên 2,3 won vào tháng 10.Đặc biệt, dự kiến trong tháng 10, giá điện và giá gas sẽ đồng loạt tăng. Nếu giá điện cũng tăng trong quý III thì cả giá điện và giá gas cũng sẽ tăng đồng loạt trong tháng 7.Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc kiềm chế nâng đơn giá gas, khiến Tổng công ty khí gas chịu tổn thất lên tới hơn 6.000 tỷ won (4,67 tỷ USD) tính tới cuối tháng 3. Do vậy, việc nâng tiếp giá gas trong năm sau được cho là điều bất khả kháng.