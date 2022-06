Photo : YONHAP News

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang biến động mạnh, tỷ giá hối đoái won/USD cũng đang tăng vọt, làm chao đảo thị trường tài chính.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch ngày 13/6 ở mức 2.504,51 điểm, giảm 91,36 điểm so với phiên trước (3,52%). Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 828,77 điểm, giảm 41,09 điểm (4,72%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đạt 1.284 won đổi 1 USD, tăng 15,1 won so với phiên giao dịch trước.Thị trường tài chính Hàn Quốc chao đảo là do ảnh hưởng từ chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ được công bố vào đêm 10/6 (giờ Hàn Quốc) tăng tới 8,6%, cao hơn nhiều so với dự đoán của thị trường, mức cao kỷ lục trong vòng 41 năm.Do vậy, tâm lý đầu tư đang bị co hẹp trước nhiều lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thắt chặt tiền tệ. Thị trường đang dự đoán tại cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang diễn ra giữa tuần này, FED sẽ nâng 0,75% lãi suất cơ bản.Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á cũng đang lao dốc, như chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải của Trung Quốc giảm hơn 1%, chỉ số chứng khoán của Nhật Bản và Hong Kong cũng giảm hơn 2%.