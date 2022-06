Vũ khí hạt nhân trên thế giới được dự báo tăng trở lại trong 10 năm tới

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Điển, trong báo cáo "Niên giám về chi phí quân sự, giải trừ quân bị và an ninh quốc tế năm 2022" công bố ngày 12/6 (giờ địa phương), cho biết vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới đã giảm trong 35 năm qua, song được dự báo có xu hướng tăng trở lại trong 10 năm tới do chiến sự Nga-Ukraine.Viện nghiên cứu trên xác định được hiện nay có 9 quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và 4 nước khác gồm Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Triều Tiên. Tính đến đầu năm nay, 9 nước này đang sở hữu tổng cộng 12.705 đầu đạn hạt nhân, giảm 375 vũ khí so với một năm trước.Theo quốc gia, Nga đang sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất với 5.977 vũ khí, tiếp theo là Mỹ 5.428 vũ khí. Miền Bắc không tiến hành các vũ thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa trong năm ngoái, nhưng nước này hiện được cho là đang sở hữu 20 đầu đạn hạt nhân và chất vật liệu phân hạch hạt nhân (uranium-235 hoặc plutonium-239) đủ để sản xuất từ 45 đến 55 đầu đạn hạt nhân.Không có bằng chứng chính thức nào cho thấy miền Bắc đã sản xuất đầu đạn hạt nhân để sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhưng có thể nước này đang sở hữu một lượng nhỏ đầu đạn hạt nhân dùng cho tên lửa đạn đạo tầm trung.