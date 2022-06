Mỹ duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/6 (giờ địa phương) đã quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Bắc Triều Tiên.Trong thông điệp gửi Quốc hội Mỹ vào cùng ngày, Tổng thống Biden chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên phổ biến vũ khí và vật chất hạt nhân, tính rủi ro của các hoạt động này, các hành vi đe dọa an ninh trên bán đảo Hàn Quốc tới Mỹ và các đồng minh, và hàng loạt hành vi khiêu khích khác đang tiếp tục là mối đe dọa "ngoại lệ và hiếm thấy" đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ.Với những lý do trên, Tổng thống Biden quyết định cần duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với miền Bắc.Theo Đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia (National Emergencies Act) được lập ra vào năm 1976, Tổng thống Mỹ có thể ban bố tình trạng khẩn cấp và mở rộng quyền hạn hành chính khi phát sinh nguy cơ quốc gia.Mỹ lần đầu ra sắc lệnh hành chính cấm vận Bắc Triều Tiên với lý do là mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của miền Bắc vào năm 2008, sau đó liên tục ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Bình Nhưỡng hàng năm.Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang liên tục đưa ra thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ về mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa Bình Nhưỡng, trước nhiều ý kiến lo ngại về khả năng Bắc Triều Tiên sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7.Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc cuộc hội đàm đầu tiên tại Washington vào cùng ngày, tái khẳng định về đường lối đối phó quyết liệt với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm, ông Blinken cảnh báo Mỹ sẵn sàng điều chỉnh trạng thái đối phó quân sự dài hạn một cách thích hợp, đối phó với mọi nguy cơ khẩn cấp.