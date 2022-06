Hoãn phóng lần hai tên lửa đẩy Nuri sang ngày 16/6

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc sáng ngày 14/6 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban thử nghiệm bay và Ủy ban quản lý phóng tên lửa đẩy Nuri, quyết định lùi một ngày lịch vận chuyển và phóng tên lửa so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, tên lửa đẩy Nuri sẽ được vận chuyển vào ngày 15/6 và phóng vào ngày 16/6.Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ giải thích theo kết quả cuộc họp, sáng ngày 14/6 có gió thổi mạnh tại Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla). Gió có khả năng sẽ còn mạnh hơn, khó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội kỹ thuật bệ phóng. Do đó, việc di chuyển tên lửa đẩy Nuri từ khu vực lắp ráp đến bệ phóng từ 7 giờ 20 phút đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 14/6 sẽ được dời sang ngày 15/6 với cùng khung giờ.Được biết, đội kỹ thuật lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố an toàn trong quá trình cố định tên lửa đẩy Nuri vào tháp để “kết nối umbilical" nhằm nạp nhiên liệu và chất oxy hóa. Đây là thao tác mà người lao động phải leo lên tới độ cao 48m nên có thể gặp nguy hiểm nếu thực hiện công việc trong điều kiện thời tiết gió mạnh.Bệ phóng được thiết kế chống nước mưa rỉ vào bên trong song nếu trời tiếp tục mưa to hoặc mặt đường ướt trong quá trình vận chuyển sẽ có nguy cơ xảy ra sự cố như trơn trượt trên dốc.Vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/6 tại huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla, nơi tên lửa đẩy Nuri sẽ được phóng, tốc độ gió là 8-12m/s và có mưa rơi rải rác.