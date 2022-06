Cơ quan tài chính Hàn Quốc tích cực rà soát thị trường tài chính trong và ngoài nước

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) ngày 14/6 đã mở cuộc họp rà soát thị trường tài chính giữa các cơ quan hữu quan, kiểm tra về tình hình biến động trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, cùng các yếu tố rủi ro.Các quan chức tham gia cuộc họp đánh giá biến động đang lan rộng trên thị trường tài chính trong và ngoài nước, trước tâm lý cảnh giác đối với chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước lớn, như Mỹ.Phó Chủ tịch FSC Kim So-young chỉ ra rằng tình hình hiện nay đang rất khó khăn, lạm phát vẫn ở mức cao, các nước lớn đẩy nhanh thắt chặt tiền tệ, cộng thêm các yếu to rủi ro địa chính trị như tình hình Ukraine. Ông Kim chỉ thị phải tiếp tục giám sát tình hình thị trường tài chính, các yếu tố rủi ro, chủ động kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đối phó liên quan và ứng phó kịp thời.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sáng cùng ngày cũng mở cuộc họp rà soát tình hình thị trường khẩn cấp dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Lee Seung-heon, kiểm tra những thay đổi trên thị trường tài chính quốc tế gần đây, và những tác động tới thị trường tài chính, tiền tệ trong nước.Phó Thống đốc Lee đánh giá trong hai ngày liên tiếp, lãi suất trên thị trường tài chính quốc tế đã tăng mạnh, giá cổ phiếu giảm sâu, đồng USD đang có chiều hướng tăng giá trị, nguyên nhân được phân tích là do tâm lý lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng mạnh lãi suất cơ bản hơn dự kiến.Thị trường tài chính và ngoại hối trong nước dự kiến sẽ ngày càng biến động hơn. Do đó, BOK sẽ giám sát chặt chẽ tình hình thị trường thời gian tới, và có biện pháp đối phó tích cực cần thiết để ổn định thị trường.Mặt khác, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch ngày 14/6 ở mức 2.492,97 điểm, giảm 11,54 điểm (0,46%), tiếp tục xác lập mức thấp nhất trong năm sau mức 2.504,51 điểm của phiên trước. Đây là lần đầu tiên chỉ số KOSPI xuống dưới mức 2.500 điểm sau khoảng một năm 7 tháng kể từ tháng 11/2020.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng khép lại phiên ở mức 823,58 điểm, giảm 5,19 điểm (0,63%) so với phiên trước.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đạt 1.286,4 won đổi 1 USD, tăng 2,4 won.