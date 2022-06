Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa vào đầu tháng 8

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Australia mang tên “Pacific Dragon” (Rồng Thái Bình Dương) ngoài khơi bờ biển Hawaii (Mỹ) vào khoảng ngày 1-14/8. Đây là cuộc tập trận nhằm phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo, được tổ chức bên lề cuộc tập trận “Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC), cuộc tập trận đa quốc gia trên biển quy mô lớn nhất thế giới.Có thông tin cho biết Canada, một nước thành viên của liên minh tình báo "Five Eyes" (Ngũ nhãn) (gồm 5 nước Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand), sẽ cùng Australia tham dự cuộc tập trận này.Điểm nhấn của cuộc tập trận lần này là huấn luyện bắn thực tế tên lửa hạm đối không (tầm bắn 170 km). Lịch trình tập trận có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc kế hoạch huấn luyện khác của RIMPAC.Tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo dự kiến được tiến hành theo phương thức thăm dò, theo dõi, đánh chặn tên lửa mô phỏng bắn vào mục tiêu.Hải quân Hàn Quốc định kỳ hai năm một lần tiến hành tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chung với Mỹ và Nhật Bản khi tham gia tập trận RIMPAC. Tuy nhiên, nội dung cuộc tập trận năm 2018 và 2020, thời kỳ chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã không được tiết lộ.Tại Hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật ngày 11/6, bên lề Hội nghị cấp cao an ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La ở Singapore, các bên đều có chung nhận định về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh ba bên để đối phó với mối uy hiếp tên lửa, hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Theo đó, ba bên nhất trí tiến hành công khai và định kỳ cuộc tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo.Bên cạnh đó, cuộc tập trận cảnh báo tên lửa Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến cũng sẽ được tổ chức hơn hai lần nữa trong nửa cuối năm nay.Ba nước đã nhất trí tổ chức cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa hàng quý sau lần đầu tiên tiến hành vào tháng 5/2016. Song cuộc tập trận được tổ chức gián đoạn trong vài năm trở lại đây, nội dung cũng không được công khai. Tập trận cảnh báo tên lửa được tổ chức ba lần trong năm ngoái và chỉ một lần vào tháng 4 trong năm nay. Chính phủ có kế hoạch tiến hành hai đợt tập trận nữa vào cuối năm nay.Tập trận cảnh báo tên lửa được thực hiện theo phương thức mô phỏng trên máy tính hoặc phóng tên lửa mô phỏng nhưng không đánh chặn.Trong quá khứ, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần phản ứng nhạy cảm trước các cuộc tập trận cảnh báo tên lửa của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.