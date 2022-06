Tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 tại Hàn Quốc đạt gần 95%

Photo : YONHAP News

Tính đến 0 giờ ngày 14/6, Hàn Quốc ghi nhận 9.778 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 41 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới tăng hơn 3.600 ca so với một tuần trước, nhưng ca mắc mới thứ Ba tuần trước thấp là do số mẫu xét nghiệm giảm vào ngày nghỉ lễ. Xét về tổng thể, số ca mắc mới vẫn đang duy trì xu hướng giảm.Số ca bệnh nặng tăng thêm 3 ca lên 98 ca, duy trì ở ngưỡng hai con số ba ngày liên tiếp. Thêm 2 ca tử vong, mức thấp nhất trong vòng 9 tháng.Cơ quan phòng dịch cùng ngày công bố kết quả điều tra với hơn 1.600 người trong vòng 4 tháng từ tháng 1, trong đó tỷ lệ hình thành kháng thể COVID-19 đạt 94,9%. Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ hình thành kháng thể tự nhiên do mắc COVID-19 tăng từ 0,6% trong tháng 1 lên 36,1% vào tháng 4, được phân tích là do ảnh hưởng từ làn sóng lây lan biến thể Omicron.Trong tuần thứ hai của tháng 6, hệ số lây nhiễm là 0,79, 11 tuần liên tiếp dưới 1. Hệ số lây nhiễm nếu lớn hơn 1 có nghĩa dịch bệnh có xu hướng lây lan mạnh hơn, nếu thấp hơn 1 có nghĩa dịch bệnh đang được kiểm soát. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn cảnh giác với khả năng dịch bệnh tái bùng phát, do đã ghi nhận 67 ca mắc biến thể phụ COVID-19 trong nước.Chính phủ sẽ công bố quyết định có duy trì tiếp hay không quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào ngày 17/6.