Cơ quan dịch bệnh Hàn Quốc yêu cầu người dân đặc biệt chú ý sốt xuất huyết khi du lịch nước ngoài

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14/6 cho biết số ca mắc sốt xuất huyết trong nước đã giảm mạnh trong thời gian xuất nhập cảnh bị hạn chế vì dịch COVID-19, nhưng được dự báo sẽ tăng mạnh trở lại trong năm nay do hoạt động du lịch nước ngoài được nối lại. KDCA đề nghị người dân chú ý không để bị mắc sốt xuất huyết khi đi du lịch nước ngoài, như Đông Nam Á.Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tháng trước, Singapore ghi nhận 10.123 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Malaysia cũng ghi nhận 17.497 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 1,5 lần so với một năm trước. Tính tới ngày 10/6, Hàn Quốc ghi nhận 4 ca mắc sốt xuất huyết là người nhập cảnh từ Indonesia và Thái Lan.Trong vòng 5 năm qua, số ca mắc sốt xuất huyết là người nhập cảnh từ Philippines là 185 ca, từ Việt Nam là 129 ca, từ Thái Lan 94 ca, từ Indonesia là 41 ca.Để phòng ngừa sốt xuất huyết, người dân trước khi đi du lịch nước ngoài cần chuẩn bị áo dài tay, vật dụng chống muỗi đốt, trong thời gian du lịch thì nên tránh khu vực cây cối rậm rạp hoặc núi, nên mặc áo sáng màu thay vì tối màu để tránh thu hút muỗi.Ngoài ra, trong vòng hai tuần sau khi nhập cảnh, nếu xuất hiện triệu chứng nhi ngờ như nổi mẩn, sốt thì phải tới ngay cơ sở y tế, thông báo về lịch sử đi du lịch nước ngoài để được chẩn đoán chính xác.Một người sẽ mắc sốt xuất huyết nếu bị muỗi mang theo virus Dengue đốt. Bệnh nhân thường ủ bệnh trong khoảng 3-14 ngày, rồi sau đó xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, ớn lạnh, nhức mỏi cơ bắp. Hiện tại, bệnh không có vắc-xin phòng ngừa và thuốc điều trị. Một khi đã tái mắc bệnh thì bệnh nhân dễ có nguy cơ diễn biến nặng, trường hợp nghiêm trọng có thể bị tử vong vì biến chứng như suy tạng.