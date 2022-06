Hàn Quốc khởi động Chiến dịch tham quan di sản văn hóa năm 2022

Photo : KBS News

Cục Di sản văn hóa quốc gia và Quỹ Di sản văn hóa Hàn Quốc ngày 14/6 đã tổ chức buổi họp báo, giới thiệu về kế hoạch quảng bá cho Chiến dịch tham quan di sản văn hóa lần thứ ba, và giới thiệu về các tuyến tham quan.Chiến dịch tham quan di sản văn hóa là một dự án quảng bá về các giá trị và nét đẹp của di sản văn hóa Hàn Quốc, có thể coi là "nguyên mẫu" cho làn sóng văn hóa Hallyu. Diễn viên Kim Min-ha được chọn là Đại sứ quảng bá cho chiến dịch này.Tại Phủ Tổng thống, hiện đã mở cửa cho người dân tham quan, sẽ diễn ra buổi biểu diễn "KOREA ON STAGE", nơi khán giả có thể thưởng thức nhiều loại hình âm nhạc đa dạng như K-pop hay âm nhạc truyền thống Hàn Quốc vào tháng 8, và một triển lãm độc đáo về nghệ thuật truyền thông vào tháng 10.Ngoài ra, nhiều chương trình trực tuyến cũng được tổ chức để quảng bá cho chiến dịch, như video chuyến tham quan một số cung đường "Con đường Hoàng gia" do ba anh em "Ho, Gon, Heil" - nhân vật ảo có hơn 10.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, sẽ được chiếu trên bảng điện tử tại quảng trường Thời đại (Times Square) của Mỹ vào ngày 27/6 tới.Một chương trình khác là "KOREAN IN FASHION" kết hợp trang phục truyền thống Hanbok với các di sản văn hóa, với sự tham gia của nhà thiết kế Kim Ri-eul. Video ghi hình các tác phẩm của nhà thiết kế này quay tại quần thể di tích lịch sử vương triều Baekje (Bách Tế) sẽ được chiếu tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 10.