Tỷ lệ phụ thuộc phụ tùng ô tô Trung Quốc của Hàn Quốc ngày càng tăng

Tại Diễn đàn phát triển công nghiệp ô tô lần thứ 27 diễn ra tại quận Seocho (thủ đô Seoul), một chuyên viên nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) cho biết tỷ trọng nhập khẩu phụ tùng ô tô từ Trung Quốc đạt 1,8% trong năm 2000 và tăng mạnh lên 34,9% vào năm ngoái. Con số này của riêng 4 tháng đầu năm nay đã là 36,2%.Tỷ lệ phụ thuộc phụ tùng nước ngoài của ô tô sản xuất trong nước là trên dưới 12%, không phải mức cao so với các ngành công nghiệp khác, song độ phụ thuộc vào phụ tùng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.Đặc biệt, vật liệu pin thứ cấp và nguyên vật liệu của Trung Quốc, hai phụ tùng cốt lõi dùng cho xe điện, có tỷ lệ phụ thuộc cao cũng là một vấn đề thách thức. Trong đó, độ phụ thuộc của vật liệu cực âm là 83%; vật liệu cực dương, chất điện phân, màng phân tách lần lượt đều hơn 60%; nguyên liệu quặng tinh chế như than chì là 100%, mangan 93%, cobalt 82%, niken 65%, lithium 59%.Quan chức trên lập luận khi xung đột Mỹ-Trung ngày càng tăng, vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đối với Hàn Quốc, nước phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nguyên vật liệu. Do đó, trong thời gian tới, Hàn Quốc cần phải củng cố hệ sinh thái cung ứng trong nước và đa dạng hóa khu vực cung cấp.Giáo sư trường Đại học Soongsil Lee Seong-soo tham dự diễn đàn thì nhận định vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng chíp bán dẫn dùng cho ô tô sẽ còn kéo dài ít nhất là hai đến hơn ba năm nữa, nên cần ổn định cơ sở hạ tầng sản xuất cũng như thiết kế chíp bán dẫn ở trong nước.Giáo sư trường Đại học Korea Kim Byung-jo dự đoán vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu do chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài sẽ còn tiếp tục từ hai đến ba năm nữa, đề xuất khuyến khích mô hình kinh tế chia sẻ trong nước và đầu tư dài hạn trong lĩnh vực bán dẫn.