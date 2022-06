Hàn Quốc tụt 4 bậc về sức cạnh tranh quốc gia 2022

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 15/6 cho biết theo “Kết quả đánh giá sức cạnh tranh quốc gia năm 2022” do Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) của Thụy Sĩ công bố, Hàn Quốc xếp thứ 27 trên tổng số 63 quốc gia được đánh giá, tụt 4 bậc so với năm ngoái.IMD bắt đầu công bố đánh giá sức cạnh tranh các quốc gia từ năm 1989. Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng này từ năm 2011 đến 2013, vị trí thấp nhất là xếp thứ 41 vào năm 1999 ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997.Quốc gia đứng đầu về sức cạnh tranh trong kết quả đánh giá lần này là Đan Mạch, tiếp theo là Thụy Sĩ, Singapore và Thụy Điển. Xét trong các quốc gia có dân số trên 20 triệu người, Hàn Quốc xếp thứ 9 về sức cạnh tranh, giảm một bậc so với một năm trước.Nếu so sánh với các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD/năm và dân số trên 50 triệu người, thì Hàn Quốc đứng thứ 4 về sức cạnh tranh quốc gia, xếp sau Mỹ, Đức và Anh.Trong 4 lĩnh vực và 20 hạng mục đánh giá, Hàn Quốc tăng một bậc ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giảm ở ba lĩnh vực còn lại là thành quả kinh tế, hiệu quả điều hành quốc gia của Chính phủ và hiệu suất doanh nghiệp.Cụ thể, trong lĩnh vực thành quả kinh tế, Hàn Quốc đứng thứ 30 ở hạng mục thương mại quốc tế, 49 ở hạng mục giá cả, thăng hạng lần lượt ba và hai bậc so với năm ngoái. Ngược lại, hạng mục kinh tế trong nước xếp thứ 12, tụt 7 bậc so với một năm trước, đầu tư quốc tế đứng thứ 37, giảm ba bậc.Ở lĩnh vực hiệu quả điều hành quốc gia của Chính phủ, hạng mục điều kiện doanh nghiệp thăng hạng song hạng mục ngân sách Nhà nước giảm hai bậc so với năm ngoái xuống vị trí thứ 36. Trong lĩnh vực hiệu suất doanh nghiệp, thị trường tài chính ghi nhận thứ hạng tương tự năm ngoái, nhưng hầu hết các hạng mục khác như năng suất sản xuất, thị trường lao động và hoạt động kinh doanh giảm 6 bậc, xuống vị trí thứ 33.Chính phủ tuyên bố sẽ thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, bao gồm cải cách cơ cấu 5 lĩnh vực chính là công cộng, lao động, giáo dục, tài chính và dịch vụ; đồng thời đề cao năng lực của khu vực công-tư thông qua phương hướng chính sách kinh tế của Chính phủ mới.