Thí điểm dự án chi trả trợ cấp ốm đau cho người lao động từ tháng 7

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Lee Sang-min trong cuộc họp ngày 15/6 của Ủy ban cho biết theo kết quả điều tra năm 2021 của Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA), chỉ có khoảng 46% người lao động nghỉ ốm đau được hưởng lương.Từ ngày 4/7, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch triển khai dự án thí điểm về trợ cấp ốm đau trong vòng một năm, để người lao động có thể phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và điều trị kịp thời.Dự án sẽ được triển khai tại 6 khu vực thí điểm, trong đó có quận Jongno, thủ đô Seoul. Chính phủ dự kiến chi trả 60% lương tối thiểu trong thời gian người lao động thuộc diện được hỗ trợ không thể làm việc vì ốm đau. Ngoài việc hỗ trợ thu nhập, dự án còn bao gồm việc cải thiện quan hệ tuyển dụng hoặc tạo ra bầu không khí xã hội.Mặt khác, ông Lee cho biết vào thứ Bảy tuần này (18/6) sẽ diễn ra kỳ thi tuyển công chức bậc 9 tại địa phương năm 2022, lựa chọn ra hơn 22.000 công chức. Chính phủ đã lập đối sách để quản lý phòng dịch COVID-19 một cách chặt chẽ trong quá trình thi.Chính phủ cũng cho biết sẽ thiết lập tiêu chuẩn cách ly một cách hợp lý và khoa học, dựa trên dữ liệu giám sát tình hình dịch bệnh trong vòng 4 tuần qua, ý kiến từ các chuyên gia, và ra quyết định về việc có dỡ bỏ quy định cách ly với người mắc COVID-19 hay không trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào ngày 17/6 tới.