Lao động có việc làm ở Hàn Quốc tăng 15 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/6 công bố báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 5”, cho biết số lao động có việc làm trong tháng trước đạt 28.485.000 người, tăng 935.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng tăng 15 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2021, mức tăng lớn nhất trong 22 năm trở lại đây (chỉ xét riêng tháng 5).Tỷ lệ tuyển dụng tháng 5, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 63%, tăng 1,8% so với một năm trước. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 tuổi của Hàn Quốc đạt 69,2%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tuyển dụng theo cả hai mức chuẩn nói trên đều ở mức cao nhất chỉ xét riêng trong các tháng 5.Lao động trên 60 tuổi tăng 459.000 người, chiếm gần một nửa số lao động có việc làm tăng thêm. Lao động nhóm tuổi 50 tăng 239.000 người, nhóm tuổi 20 tăng 185.000 người, nhóm tuổi 40 tăng 36.000 người, nhóm tuổi 30 3.000 người.Theo lĩnh vực, lao động ngành y tế, phúc lợi xã hội tăng 178.000 người; nông, lâm, ngư nghiệp tăng 122.000 người; lĩnh vực vận tải, kho bãi tăng 120.000 người; thông tin truyền thông tăng 93.000 người; lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và nghệ thuật tăng 34.000 người; thể thao, dịch vụ giải trí tăng 16.000 người.Cục Thống kê quốc gia giải thích đời sống thường nhật được khôi phục, hoạt động bên ngoài của người dân gia tăng nên lao động ở các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cũng tăng theo.Tuy nhiên, lao động lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và buôn bán sỉ, lẻ giảm lần lượt là 39.000 và 45.000 người.Số người thất nghiệp trong tháng 5 là 889.000 người, giảm 259.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 3%, giảm 1%. Dân số “nghỉ ngơi” do chăm sóc con nhỏ hoặc nội trợ là 221.000 người, dân số từ bỏ ý định tìm việc là 188.000 người.Dân số không hoạt động kinh tế là 15.871.000 người, giảm 480.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng giảm 15 tháng liên tiếp.