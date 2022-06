Photo : YONHAP News

Trình bày về kết quả cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington vào ngày 14/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cho biết quan chức hai nước đồng tình rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là bài toán ưu tiên hàng đầu. Hai nước nhất trí sẽ xúc tiến một nghị quyết trừng phạt mới với Bình Nhưỡng tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó bao gồm các nội dung cấm vận quyết liệt hơn nữa nếu miền Bắc thử hạt nhân lần thứ 7.Ông Park Jin nói thêm vai trò xây dựng của Trung Quốc là hết sức quan trọng. Seoul đã nhấn mạnh với Washington về việc phải trao đổi chiến lược với Bắc Kinh.Về nội dung này, một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc cho biết nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân thì Trung Quốc và Nga sẽ không có lý do gì để phản đối dự thảo nghị quyết mới với Bình Nhưỡng như trước. Quan chức này cũng cho biết Ngoại trưởng hai bên đã xem xét và thảo luận phương án xúc tiến áp đặt cấm vận riêng với Bình Nhưỡng.Về phát biểu của Ngoại trưởng Antony Blinken sau cuộc hội đàm rằng Mỹ sẵn sàng điều chỉnh trạng thái đối phó quân sự trong ngắn và dài hạn, quan chức trên phân tích nội dung này mang ý bao quát về việc khôi phục tập trận chung Hàn-Mỹ, huy động tài sản chiến lược của Mỹ nếu cần thiết.Trong khi đó, khi tham dự buổi tọa đàm tại Trung tâm an ninh Mỹ mới (CNAS), cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, vào ngày 14/6 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết Washington vẫn chưa quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh trạng thái quân sự trong ngắn và dài hạn.Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh bất cứ hành động nào của Bắc Triều Tiên cũng không thể chia rẽ mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Á, mà chỉ tạo ra hiệu quả ngược lại. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hàn Quốc và Nhật Bản.Mặt khác, trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, Bộ trưởng Park Jin cũng đã đề cập tới mong muốn sớm bình thường hóa Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA). Năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hoãn có điều kiện thời hạn hết hiệu lực hiệp định này.Quan chức cấp cao nói trên cho rằng phát biểu của Ngoại trưởng Park mang ý phải khởi động lại hiệp định một cách bình thường. Chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol có quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật, và sẽ giải quyết từng vấn đề một.