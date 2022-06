Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ thảo luận về chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Lee Do-hoon đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Jose Fernandez phụ trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Toronto, Canada vào ngày 14/6 (giờ địa phương), nhân tham dự lễ ra mắt sáng kiến "Đối tác an ninh khoáng sản" (MSP) do Mỹ khởi xướng.Thứ trưởng hai nước đã thảo luận tập trung về phương án hợp tác chuỗi cung ứng với các mặt hàng quan trọng như khoáng sản chính, chíp bán dẫn và pin, một nội dung đã được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng trước.Ngoài ra, hai quan chức nhất trí tăng cường phối hợp ở lĩnh vực an ninh kinh tế, trong đó bao gồm cả việc thực thi nội dung đã thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh song phương.Mặt khác, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc đã dự lễ ra mắt sáng kiến "Đối tác an ninh khoáng sản" và bày tỏ ý định tham gia vào sáng kiến này. Như vậy, "Đối tác an ninh khoáng sản" gồm các nước Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Ủy ban châu Âu (EC), Phần Lan và Australia. Với việc tham gia MSP, các nước đặt mục tiêu chung là hợp tác quốc tế để ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản quan trọng.Tại lễ ra mắt, những người tham gia đồng tình rằng việc đảm bảo chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản quan trọng một cách minh bạch, mở cửa, an toàn và bền vững là điều thiết yếu để đối phó với biến đổi khí hậu. Các nước nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác để đa dạng hóa chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản trọng tâm.