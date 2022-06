Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo "Digital News Report 2022" của Viện nghiên cứu báo chí Reuters trực thuộc Đại học Oxford của Anh phát hành, 67% người dân Hàn Quốc trả lời từng "tránh xem tin tức có chọn lọc" (selective news avoidance), tăng 15% so với tỷ lệ 52% năm 2017.Tỷ lệ bình quân chung ở 46 nước được khảo sát là 69%, cao hơn so với Hàn Quốc.Trong các lý do tránh xem tin tức tại Hàn Quốc, 42% số người được hỏi trả lời là do "không thể tin tưởng tin tức, hoặc do tin tức chỉ mang tính phiến diện", chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong khi đó, câu trả lời được nhiều người chọn nhất ở 46 nước là "do quá tải tin tức về chủ đề như chính trị/COVID-19" (43%).Tại Hàn Quốc, mức độ tin cậy của tin tức nói chung đạt 30%, giảm 2% so với năm trước, xếp thứ 40 trong số 46 nước được khảo sát, giảm hai bậc so với năm ngoái. Nước có tin tức đạt độ tin cậy cao nhất là Phần Lan (69%), thấp nhất là Mỹ (26%).Theo kết quả khảo sát về độ tin cậy với 15 kênh tin tức lớn tại Hàn Quốc, YTN có độ tin cậy cao nhất, đạt 50,75%, sau đó tới SBS (48,9%), KBS (48,7%), JTBC (48,09%), Yonhap News TV (46,6%).Chỉ 19% người được hỏi cho rằng báo chí Hàn Quốc độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị, 18% đồng tình là độc lập về thương mại, tăng lần lượt 7% và 6% so với năm trước.69% người được hỏi trả lời xem tin tức qua các kênh tìm kiếm và dịch vụ thu thập tin tức, đứng thứ hai sau Nhật Bản."Digital News Report" là báo cáo thường niên của Viện nghiên cứu báo chí Reuters được phát hành từ năm 2012, khảo sát về việc sử dụng và nhận thức về tin tức điện tử của người dân các nước lớn.Báo cáo năm nay được dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến với tổng cộng 93.432 người dân 46 nước, trong đó có 2.026 người Hàn Quốc.