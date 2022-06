Hàn Quốc tăng 8 bậc trong danh sách quốc gia hòa bình

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế và hòa bình (IEP), một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) có trụ sở tại Sydney (Australia), ngày 16/6 đã công bố báo cáo “Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) 2022”.Theo đó, Hàn Quốc đạt 1,779 điểm, tăng 8 hạng so với năm ngoái, đứng vị trí thứ 43 trong tổng số 163 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Bắc Triều Tiên ghi nhận 2,942 điểm, đứng thứ 152, tăng một bậc.Iceland tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong số các quốc gia hòa bình 14 năm liên tiếp; tiếp theo là New Zealand, Ireland, Đan Mạch và Áo. Các nước chót bảng gồm Afghanistan, Yemen, Syria, Nga và Nam Sudan. Ukraine xếp thứ 153, thấp hơn một bậc so với Bắc Triều Tiên. Nga ở vị trí 160, Mỹ là 129, Trung Quốc 89 và Nhật Bản đứng thứ 10.Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) đánh giá tổng cộng 23 yếu tố, chia thành ba lĩnh vực liên quan tới hòa bình là “tranh chấp xung đột trong và ngoài nước”, “an toàn xã hội và an ninh”, và “quân sự hóa”. 23 yếu tố gồm có phát sinh tội phạm bạo lực, nguy cơ khủng bố, số lượng cảnh sát và binh lính trên 100.000 dân, số người tị nạn, mối quan hệ với các nước láng giềng, số người thương vong do xung đột trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu vũ khí, năng lực về vũ khí hạt nhân và vũ khí hạng nặng, chi tiêu quân sự trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Điểm càng gần với 1 thì càng tiệm cận tới “trạng thái hòa bình”.