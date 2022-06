Nợ Chính phủ Hàn Quốc lần đầu vượt 780 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/6 đã công bố báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 6“. Theo đó, tính đến tháng 4 năm nay, dư nợ Chính phủ trung ương phải trả là 1.001.000 tỷ won (780 tỷ USD), tăng 19.100 tỷ won (14,9 tỷ USD) so với cuối tháng 3.Như vậy, nợ quốc gia của Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu tỷ won (779,2 tỷ USD). Con số này đến cuối năm dự kiến sẽ lên tới 1.068.800 tỷ won (832,16 USD). Trong đó, ước tính nợ Chính phủ trung ương là 1.037.700 tỷ won (808,56 tỷ USD), khoản nợ của các địa phương là 31.100 tỷ won (24,22 tỷ USD).Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 5 là 17.800 tỷ won (13,87 tỷ USD), theo tiêu chuẩn đấu thầu cạnh tranh là 14.700 tỷ won (11,45 tỷ USD). Tổng quy mô phát hành trái phiếu 5 tháng đầu năm đạt 90.000 tỷ won (70,1 tỷ won), đã vượt quá một nửa (50,7%) hạn mức phát hành hàng năm.Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 37.900 tỷ won (29,53 tỷ USD) tính đến tháng 4, quy mô thâm hụt giảm 2.500 tỷ won (1,95 tỷ USD) so với một năm trước.Cán cân tài chính tổng hợp thâm hụt 21.300 tỷ won (16,59 tỷ USD), quy mô thâm hụt tăng 5.000 tỷ won (3,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái do mức thặng dư cán cân quỹ 4 loại bảo hiểm lớn quốc gia như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tuyển dụng thu hẹp.Bộ Kế hoạch và tài chính có kế hoạch tiếp tục nỗ lục cải thiện tài chính như tăng cường giám sát nợ quốc gia và xu hướng chỉ số tài chính trong thời gian tới, áp dụng quy chuẩn tài chính, nhằm nâng cao tính bền vững của tài khóa.Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4 đạt 245.900 tỷ won (191,54 tỷ USD), tăng 28.300 tỷ won (22,04 tỷ USD) so với một năm trước. Tổng thu thuế lũy kế tháng 4 đạt 167.900 tỷ won (130,78 tỷ USD), tăng 34.500 tỷ won (26,87 tỷ USD) so với tháng 4 năm ngoái. Tỷ lệ nguồn thu thuế so với dự thảo ngân sách bổ sung lần hai 396.600 tỷ won (308,85 tỷ USD) đạt 42,3%. Thu nhập ngoài thuế khác ước tính đạt 14.200 tỷ won (11,06 tỷ USD).Tổng chi Ngân sách nhà nước đạt 267.300 tỷ won (208,23 tỷ USD), tăng 33.200 tỷ won (25,86 tỷ USD) so với năm ngoái, tỷ lệ giải ngân đạt 39,3%.