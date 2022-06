Tòa án bác đề nghị bắt giam với cựu Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Đông Seoul đêm ngày 15/6 đã bác đề nghị bắt giam của Viện Kiểm sát đối với cựu Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu, người đang bị điều tra về nghi ngờ "bản danh sách đen Bộ Công nghiệp".Giải thích về lý do bác đề nghị bắt giam, Tòa án cho biết mặc dù các công tố viên đã làm sáng tỏ được phần lớn nghi ngờ, nhưng một số nghi ngờ vẫn có điểm tranh cãi.Ngoài ra, ít có khả năng cựu Bộ trưởng bỏ trốn, xét tới địa vị và thái độ của ông này. Các công tố viên cũng đã thu thập được nhiều chứng cứ khách quan, nên lo ngại tiêu hủy chứng cứ là không lớn.Cựu Bộ trưởng Paik cảm ơn quyết định sáng suốt của Tòa án, khẳng định sẽ tham gia phiên tòa một cách thành thực.Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam với ông Paik với cáo buộc lạm dụng chức quyền, cản trở quyền lợi của người khác. Các công tố viên nghi ngờ cựu Bộ trưởng đã huy động các nhân viên của Bộ Công nghiệp, gây sức ép yêu cầu người đứng đầu 13 cơ quan trực thuộc Bộ này nộp đơn từ chức. Đồng thời, ông Paik còn bị nghi ngờ can thiệp vào việc bổ nhiệm một lãnh đạo kế nhiệm là Tổng giám đốc của Tổng công ty cấp nhiệt Hàn Quốc. Ông Paik bị cho là đã chuyển trước bản câu hỏi phỏng vấn để ông Hwang Chang-hwa, một nhân vật thân cận với cựu Thủ tướng Han Myeong-sook, được chọn làm Tổng giám đốc. Ông Paik còn bị nghi ngờ đã dùng sức ảnh hưởng của mình, buộc một số cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp phải bầu lại nhân sự cấp cao.Viện Kiểm sát đang thảo luận về lịch trình điều tra với nhân chứng là nghị sĩ Park Sang-hyuk của đảng Dân chủ đồng hành, người từng làm việc ở Văn phòng Cố vấn nhân sự Phủ Tổng thống khi đó. Tuy nhiên, do Tòa án đã bác đề nghị bắt giam với cựu Bộ trưởng Paik, nên dự kiến các công tố viên sẽ mất đi động lực để mở rộng điều tra đối với Phủ Tổng thống thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.Viện Kiểm sát cho biết sẽ xem xét lý do bác đề nghị bắt giam của Tòa án rồi tiến hành điều tra bổ sung để quyết định có đề nghị lại hay không.