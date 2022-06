Duy trì quy định cách ly bắt buộc 7 ngày với bệnh nhân COVID-19

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 17/6, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã công bố quy định phòng dịch sửa đổi, trong đó gồm nội dung duy trì quy định cách ly 7 ngày với bệnh nhân COVID-19.Thủ tướng giải thích các chuyên gia đánh giá nếu nới lỏng quy định cách ly thì làn sóng lây nhiễm có thể sớm bùng phát trở lại, quy mô thiệt hại gia tăng.Tuy nhiên, số ca nhiễm thời gian gần đây đang giảm so với hồi cuối tháng 1, thời điểm trước khi biến thể Omicron trở thành chủng virus chính tại Hàn Quốc, số ca bệnh nguy kịch cũng dưới ngưỡng 100 ca. Chính phủ và các chuyên gia sẽ tiếp tục đánh giá tình hình trong 4 tuần tiếp theo, nếu các chỉ số phòng dịch đáp ứng tiêu chuẩn như trước khi làn sóng lây nhiễm bùng phát thì sẽ xem xét điều chỉnh quy định cách ly.Chỉ số chính để quyết định có nới lỏng quy định cách ly hay không gồm số ca tử vong dưới mức 10-20 ca/ngày, và 50-100 ca/tuần, tỷ lệ tử vong duy trì ở ngưỡng 0,05%-0,1%; đồng thời thỏa mãn các điều kiện về chỉ số dự báo khác về làn sóng lây nhiễm, số ca tử vong do biến thể virus và năng lực ứng phó của hệ thống y tế.Tiếp đó, Thủ tướng Han thông báo nối lại hoạt động thăm hỏi tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng, mở rộng phạm vi phục hồi đời sống thường nhật. Theo đó, bất kể ai dù đã hoàn tất tiêm chủng hay chưa, đã từng nhiễm bệnh hoặc chưa nhiễm bệnh, đều được phép thăm hỏi tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng.Ngoài ra, người trên 60 tuổi đã hoàn tất tiêm chủng mũi 4 tại bệnh viện điều dưỡng cũng có thể ra ngoài hoặc qua đêm ngoài bệnh viện thay vì bị cấm như hiện nay. Tuy nhiên, người dân trước khi đến thăm hỏi cần đặt lịch trước và tiến hành xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên.Thủ tướng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định phòng dịch cá nhân mặc dù một số quy định đã được dỡ bỏ.Tính đến 0 giờ ngày 17/6, Hàn Quốc ghi nhận 7.198 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nguy kịch là 82 ca, dưới ngưỡng 100 ca 6 ngày liên tiếp. 9 ca tử vong do COVID-19, 4 ngày liền ở mức một chữ số.