WHO cung cấp nhiều loại thuốc điều trị cho Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2021

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 17/6 đưa tin Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador cho biết tính đến cuối năm ngoái, tổ chức này đã chuyển một số loại thuốc thiết yếu điều trị các bệnh không truyền nhiễm như tiểu đường, cao huyết áp và bệnh lao ở trẻ em cho Bắc Triều Tiên.Sau đó, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc liên tục đề xuất với chính quyền miền Bắc tạo điều kiện để có thể chuyển nhiều hàng hóa và cho nhân viên các tổ chức quốc tế được thường trú tại nước này. Tuy nhiên, ông Salvador không trả lời về việc có các loại thuốc liên quan đến COVID-19 trong số thuốc viện trợ cho miền Bắc hay không.Đầu tháng 6 vừa qua, ông Salvador cho biết phía Bình Nhưỡng có thắc mắc về đặc điểm của biến thể COVID-19, và WHO cũng đã chia sẻ tài liệu liên quan cũng như tiếp tục trao đổi với miền Bắc.RFA cũng cho biết Liên hợp quốc gần đây đã đăng thông báo tuyển dụng vị trí Điều phối viên thường trú tại Bắc Triều Tiên. Được biết, hiện có 5 tổ chức quốc tế có quan chức điều phối đặt tại Bình Nhưỡng gồm Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), WHO, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA). Người trúng tuyển sẽ làm việc tại trụ sở ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) cho tới khi có thông báo mới.