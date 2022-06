Washington bày tỏ lo ngại với Bắc Kinh về khả năng Bình Nhưỡng thử hạt nhân

Photo : YONHAP News

Tại buổi tọa đàm của Trung tâm an ninh Mỹ mới (CNAS), cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ ngày 16/6 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu đã truyền đạt lo ngại về khả năng Bắc Triều Tiên tiến hành thêm vụ thử hạt nhân với Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì trong buổi gặp gỡ ở Luxembourg ngày 13/6 vừa qua.Washington sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và đưa ra phán đoán dựa theo các động thái trên thực tế.Cố vấn Sullivan cũng tiết lộ Bắc Triều Tiên và Nga là hai chủ đề chính trong cuộc họp với ông Dương Khiết Trì vừa qua. Hai bên cũng đã thảo luận về khả năng Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine.Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp với ông Dương Khiết Trì, Cố vấn Sullivan đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc dùng quyền phủ quyết với các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Vào ngày 26/5, Washington đã thúc đẩy việc thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung tại Hội đồng bảo an để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết đã không thể thông qua do hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên đáp lại đề xuất đối thoại vô điều kiện và đề nghị sự hợp tác của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng Washington cần có hành động trước như nới lỏng lệnh trừng phạt với miền Bắc và dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.