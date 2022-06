Bộ Quốc phòng thí điểm đợt hai mở rộng thời gian sử dụng điện thoại của binh sĩ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 công bố tiếp tục thí điểm lần hai việc mở rộng cho phép binh sĩ sử dụng điện thoại di động trong quân ngũ, bắt đầu từ ngày 20/6 tới 31/12 năm nay.Đối tượng thí điểm là hai đến ba đơn vị thuộc mỗi binh chủng, với các hình thức áp dụng khác nhau.Đối với binh sĩ nghĩa vụ, thời gian cho phép sử dụng điện thoại di động sẽ được chia thành ba mức. Mức "tối thiểu" là sau giờ điểm danh buổi sáng tới 8 giờ 30 phút sáng và từ 5 giờ 30 phút chiều tới 9 giờ tối. Mức "trung bình" là sau giờ điểm danh buổi sáng tới 9 giờ tối, và mức "tự do" là trong vòng 24 giờ.Đối với binh sĩ huấn luyện sẽ được chia thành hai mức. Mức "tối thiểu" là cho phép sử dụng 30 phút vào ngày thường và một tiếng vào cuối tuần và ngày lễ trong tuần đầu huấn luyện. Mức "mở rộng" cho phép sử dụng 30 phút ngày thường và một tiếng vào cuối tuần trong suốt thời gian huấn luyện.Hiện tại, binh sĩ được phép sử dụng điện thoại sau 6 giờ tối tới 9 giờ tối vào ngày thường và từ 8 giờ 30 phút sáng tới 9 giờ tối vào ngày cuối tuần.Từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 2 năm nay, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thí điểm đợt một, chia làm ba mức áp dụng là "tối thiểu", "trung bình" và "tự do" đối với hơn 5.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn 15 Lục quân. 72% binh sĩ tham gia thí điểm thích hình thức áp dụng "tự do" hơn cả. Trong khi có hơn 1.300 cán bộ thì lựa chọn hình thức "trung bình".Bộ Quốc phòng cho biết dựa trên kết quả đợt thí điểm lần hai, Bộ sẽ nắm bắt phạm vi mở rộng và các hạng mục cần bổ sung, để xúc tiến mở rộng thời gian cho phép binh sĩ mang theo điện thoại di động.