Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xúc tiến thành lập cơ quan mới phụ trách về khoa học công nghệ và không an mạng

Photo : YONHAP News

Liên quan đến phát biểu của Ngoại trưởng Park Jin về việc thành lập một cơ quan mới trong chuyến thăm Mỹ gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp báo ngày 16/6 cho biết Bộ đang xúc tiến thành lập “Vụ phụ trách các vấn đề khoa học công nghệ và không gian mạng” (tên tạm thời).Người phát ngôn Choi cho biết Bộ Ngoại giao nhận định cần thiết phải mở rộng tổ chức năng lực, và đang tích cực xem xét các vấn đề nội bộ hiện nay. Ông Choi giải thích lý do lập cơ quan mới là bởi xét tới môi trường ngoại giao gần đây, Bộ nhận thấy có nhu cầu cấp thiết phải mở rộng hoạt động ngoại giao trong cả lĩnh vực khoa học công nghệ và không an mạng.Trước đó, gặp gỡ phóng viên thường trú ngày 14/6 (giờ địa phương) trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại giao Park Jin đã đề cập đến việc cần phải thành lập Vụ phụ trách các vấn đề khoa học công nghệ và không gian mạng thuộc Bộ Ngoại giao, bởi việc hỗ trợ một cách có hệ thống bộ máy ngoại giao đang ngày càng đa dạng và chuyên môn hóa là rất quan trọng. Ngoại trưởng có kế hoạch thảo luận với các Bộ, ngành liên quan, xem xét phương án để Bộ Ngoại giao có thể chủ động, đón đầu với các thách thức trong thế kỷ XXI.Được biết, cơ quan mới sẽ phụ trách một số công việc hiện đang được giao cho Vụ phụ trách các vấn đề khí hậu, môi trường và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao, hiện đang quá tải vì đảm nhận từ các vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng và cả khoa học kỹ thuật.Bộ sẽ thảo luận và cân chỉnh với các bên liên quan như Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Kế hoạch và tài chính về ngân sách và sẽ chính thức xúc tiến thủ tục thành lập trong thời gian tới.