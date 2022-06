Thời điểm phóng lại tên lửa đẩy Nuri có thể bị dời sang mùa thu

Photo : KBS News

Kế hoạch phóng lần hai tên lửa đẩy Nuri (KSLV-II) do Hàn Quốc tự phát triển vốn dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 đã bị hủy do phát hiện trục trặc về cảm biến thùng chứa chất oxy hóa lắp ở tầng một của tên lửa.Thời gian phóng tên lửa Nuri đang phụ thuộc vào quá trình xác định vị trí xảy ra trục trặc. Giám đốc dự án phát triển tên lửa đẩy Nuri thuộc Viện hàng không vũ trụ Hàn Quốc Koh Jung-hwan ngày 16/6 cho biết nếu lỗi xảy ra ở hộp xử lý tín hiệu và đường dây điện, nằm ở bộ phận kết nối với thùng chứa chất oxy hóa, thì đội ngũ kỹ thuật có thể nhanh chóng khắc phục. Nhưng nếu phải thay thế cả cảm biến thì công đoạn này sẽ tốn nhiều thời gian nhất. Để tiếp cận cảm biến chất oxy hóa, đội ngũ kỹ thuật sẽ cần thêm thời gian để tách tầng một và tầng hai của tên lửa.Tuy nhiên, ông Koh cũng để ngỏ khả năng rằng dù phát hiện được lỗi ở hộp xử lý tín hiệu và đường dây điện thì có thể vẫn phải tiến hành kiểm tra có lỗi cảm biến hay không.Nếu như đội ngũ kỹ thuật quyết định tách tầng một và tầng hai tên lửa để kiểm tra lại cảm biến, thì thời điểm phóng sẽ không tránh khỏi bị muộn hơn so với thời gian phóng sơ bộ mà Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ thiết lập là từ nay cho tới ngày 23/6.Thời gian lắp ráp tầng một và tầng hai tên lửa từng tốn khoảng ba ngày. Việc tháo ra có thể phức tạp và mất nhiều thời gian hơn, do tên lửa đẩy đã được gắn thuốc nổ và thiết bị kích hoạt động cơ, cần hết sức cẩn trọng về vấn đề an toàn.Nếu quá ngày cuối cùng là 23/6 mà lỗi vẫn chưa được khắc phục thì Ủy ban quản lý phóng tên lửa đẩy Nuri sẽ phải họp lại để quyết định về lịch trình, cân nhắc tới cả thời gian thông báo lên tổ chức quốc tế.Khi đó, có khả năng lịch phóng sẽ bị dời sang cuối mùa thu, bởi mùa hè và đầu thu không thích hợp để phóng tên lửa do thường xuyên có mưa, bão.