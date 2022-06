Tổng thống Mỹ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về an ninh năng lượng và lương thực

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/6 (giờ địa phương) sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu (MEF). Nhà Trắng ra thông cáo báo chí cho biết đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh MEF thứ ba mà Tổng thống Biden chủ trì kể từ sau khi nhậm chức.Hội nghị lần này được tổ chức trong bối cảnh giá năng lượng và lương thực quốc tế đang leo thang trầm trọng do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Ukraine.Nhà Trắng cho biết cùng với biến đổi khí hậu, Mỹ và các nước đồng minh đang đối mặt với vấn đề dài hạn là an ninh năng lượng và lương thực sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine. Tại hội nghị lần này, Tổng thống Biden dự kiến sẽ kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ của các đồng minh trong vấn đề an ninh năng lượng và lương thực, bao gồm cả vấn đề khí hậu.Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ tham dự hội nghị này. Ông Han dự kiến sẽ trình bày về quyết tâm đóng góp của Seoul đối với 5 mục tiêu chung là phổ cập xe không gây ô nhiễm không khí, cắt giảm khí metan, thúc đẩy công nghệ sạch, vận tải biển sạch và an ninh lương thực.MEF là cơ chế thảo luận được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lập ra vào tháng 3/2009 với mục tiêu là tổ chức thành công Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch), phổ cập năng lượng sạch, cắt giảm khí thải nhà kính. Hội nghị có sự tham gia của các nước thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) trong đó có Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc.Hội nghị thượng đỉnh MEF đã được tổ chức 25 lần trong vòng từ tháng 4/2009 tới tháng 9/2016, nhưng đã bị tạm dừng dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump. Tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức đã ra sắc lệnh hành chính nối lại hội nghị này.Tại hội nghị đầu tiên được tổ chức lại vào tháng 4 năm ngoái còn có sự tham gia của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.