Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối phó cứng rắn với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/6 đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhấn mạnh các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh của bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế, đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối phó một cách cứng rắn.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết tại cuộc điện đàm, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh nếu Hội đồng bảo an không có biện pháp đối phó cứng rắn và đoàn kết trước các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng thì có thể sẽ truyền đi thông điệp sai lầm rằng Liên hợp quốc chấp thuận việc miền Bắc phát triển tên lửa.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Seoul hết sức lo ngại và đang theo sát tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Triều Tiên. Chính phủ Seoul đã bày tỏ ý định viện trợ thuốc men, trong đó có vắc-xin, cho miền Bắc nhưng nước này vẫn chưa hưởng ứng.Tổng thống cũng bày tỏ kỳ vọng Ban Thư ký Liên hợp quốc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại Bắc Triều Tiên, trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc.Mặt khác, quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thư ký Guterres đã gửi lời chúc mừng nhậm chức tới Tổng thống Yoon Suk-yeol, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Liên hợp quốc.