Giá dầu diesel tại Hàn Quốc phá vỡ ngưỡng 2.100 won/lít

Photo : YONHAP News

Theo cổng thông tin giá dầu Opinet của Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), tính đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 17/6, giá dầu diesel bình quân tại các trạm xăng trên toàn quốc là 2.100,73 won (1,63 USD)/lít, tăng 4,63 won so với một ngày trước. Giá xăng bình quân là 2.095,83 won (1,63 USD)/lít, tăng 3,63 won so với giá bán ngày 16/6. Giá xăng dầu đã nhiều ngày liên tiếp duy trì xu hướng tăng.Giá xăng trong nước ngày 11/6 đạt 2.064,59 won (1,60 USD)/lít, phá vỡ mức cao kỷ lục của ngày 18/4/2012. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng đã vượt kỷ lục trong quá khứ, đạt 1.953,29 won (1,52 USD)/lít vào ngày 12/5 vừa qua và đang liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày.Giá xăng và dầu diesel leo thang trong bối cảnh thiếu nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ do chiến sự Nga-Ukraine. Nhiều nước trên thế giới vẫn đang tiếp tục áp lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, nên tình hình nguồn cung xăng dầu dự kiến sẽ còn nhiều bất ổn.Giới doanh nghiệp nhận định lượng dự trữ dầu đang vơi dần, Trung Quốc nới lỏng lệnh phong tỏa một số thành phố lớn và nhu đi lại gia tăng trong kỳ nghỉ hè (tháng 6-8) tại Mỹ dự kiến sẽ khiến giá dầu còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.Giá dầu thô Tây Texas (WTI) sau khi đạt đỉnh 122,11 USD/thùng vào ngày 9/6, đã giảm xuống mức 110 USD/thùng.